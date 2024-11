Danas pretežno oblačno, moguće slabe padavine

Jutros je našoj zemlje umjereno do pretežno oblačno vrijeme, ponegdje sa slabom kišom ili rosuljom.

Temperature zraka u 07 sati (°C): Bjelašnica -9; Ivan Sedlo, Sokolac -3; Livno -2; Sarajevo, Srebrenica 0; Bugojno, Drvar, Široki Brijeg, Tuzla 1; Bihać, Bijeljina, Srebrenik, Gradačac, Zenica 2; Banja Luka, Doboj, Jajce, Prijedor, Sanski Most 3; Mostar, Trebinje 8; Neum 10; Atmosferki pritisak u Sarajevu iznosi 949 hPa, za 4 hPa je viši od normalog i lagano raste.

Danas će u Hercegovini i na jugozapadu Bosne preovladavati pretežno sunčano vrijeme. U ostatku zemlje umjereno do pretežno oblačno vrijeme. Tokom dana u Bosni su povremeno i ponegdje moguće slabe padavine. U nižim područjima slaba kiša ili rosulja, a u višim slab snijeg. Vjetar slab sjeverni i sjeverozapadni. Dnevna temperatura zraka od 2 do 8, na jugu od 10 do 15 °C.

Biometeorološka prognoza je loša. U Bosni će duže zadržavanje naoblake, hladno vrijeme i slabije padavine, većim dijelom prijepodneva uzrokovati probleme osjetljivim osobama. U drugom dijelu dana, sa blagim porastom temperatura. Neophodno je posvetiti pažnju odijevanju i zaštiti od hladnoće. Hronični bolesnici trebaju biti oprezniji i umanjiti aktivnosti. Na jugu prije podne lošija opšta slika, potom ugodnije, pri tome sa umjerenom burom.