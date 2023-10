Danas se u Bosni i Hercegovini očekuje pretežno oblačno vrijeme. Poslijepodne djelimično razvedravanje. Prije podne slaba kiša je moguća na istoku i jugoistoku Hercegovini. Vjetar slab istočni i sjeveroistočni. Jutarnja temperatura zraka od 3 do 9, na jugu do 12, a dnevna od 10 do 15, na jugu do 18 stepeni.

U Sarajevu će biti pretežno oblačno vrijeme, uz djelimično razvedravanje poslijepodne. Jutarnja temperatura oko 4, a dnevna oko 12 stepeni.