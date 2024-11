Danas sunčano vrijeme

Danas će u Bosni i Hercegovini preovladavati sunčano vrijeme uz malu do umjerenu oblačnost. Prije podne po kotlinama Bosne i uz riječne tokove magla ili niska naoblaka. Vjetar slab promjenljivog smjera. Dnevna temperatura od 10 do 16, na jugu do 22 °C.

Biometeorološka prognoza

Nastavlja se period ugodnijih biometeoroloških prilika. Stabilno vrijeme, sa temperaturama zraka u okviru uobičajenih ili nešto iznad prosjeka, povoljno djeluje na većinu populacije. Hronični bolesnici i meteoropate, nakon prohladnih i mjestimično maglovitih prijepodnevnih sati, sa odmicanjem dana trebali bi osjetiti olakšanje. Dolaskom noći, ponovo svježije, pa je poželjno biti oprezniji prilikom boravka na otvorenom.