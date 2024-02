Danas sunčano, za vikend najavljena kiša

Nakon današnjeg sunčanog dana vikend ponovo donosi blagu promjenu vremena. Prema najavama iz Federalnog hidrometeorološkog zavoda (FHMZ) dani vikenda će biti oblačni uz slabu kišu. Međutim, jutarnja temperatura i dalje ostaje iznad nula stepeni celzija.

Danas će u Bosni i Hercegovini preovladavati sunčano vrijeme. Dnevna temperatura zraka će se kretati od 10 do 16 stepeni celzija, na jugu do 18.

U subotu nas očekuje umjereno do pretežno oblačno vrijeme. Poslije podne ili tokom noći u Bosni se očekuje slaba kiša.

Jutarnja temperatura zraka kretat će se od dva do osam stepeni celzija, , a dnevna od 10 do 16, na jugu do 18 stepeni celzija.

Oblačno i pretežno kišno vrijeme će se zadržati i u nedjelju. Padavine, slabijeg intenziteta, su najavljene u centralnim i istočnim područjima.

Jutarnja temperatura zraka će se kretati od jedan do sedam stepeni celzija, a dnevna od sedam do 14 stepeni celzija.