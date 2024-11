FHMZBiH – Zimska sezona 2024. – 2025. trebala bi biti hladnija u odnosu na prošlu sezonu

Srednja temperatura zraka tokom zime (1. decembar 2024. – 28. februar 2025. godine) trebala bi biti toplija u odnosno na srednju zimsku temperaturu u periodu (1981. – 2010. godine). Najveća temperaturna odstupanja očekuju se u januaru, koja bi u pojedinim područjima mogla biti viša od 3°C. Najmanja odstupanja očekuju se u februaru, navodi se u sezonskoj prognozi vremena za BiH za razdoblje 1. decembar 2024. – 28. februar 2025. godine.

Sezonska prognoza zasnovana je na temelju rezultata dinamičkih i statističkih modela od (MedCOF-a 23) i (SEECof-a 32), kao i statističkih prognoznih modela FHMZ za prostor Bosne i Hercegovine.

Zimska sezona 2024. – 2025. bi trebala biti hladnija u odnosu na prošlu sezonu 2023. – 2024. godina.

Očekivani broj mraznih dana (minimalna temperatura zraka < 0,0 °C) u Bosni tokom zime (2023.-2024.) je do 60, a na području južne Hercegovine prognozira se do 14 mraznih dana. Vjerovatnoća ostvarenja prognoze je umjerena do velika (do 50 posto) za spomenutu opciju.

Prognoza padavina u odnosu na prognozu temperature zraka, na dugo vremensko razdoblje je zahtjevnija i manje pouzdana. S tim u vezi prognoze padavina treba uzeti s većom dozom rezerve. Istovremeno veoma je teško u zimskom periodu prognozirati vrstu padavina u pojedinim razobljima.

Tokom klimatološke zime (DJF), vjerovatnoća mogućih scenarija je podjednaka. Prognostički modeli za prostor Bosne i Hercegovine ali i šire regije ne pružaju uvid za sigurniju prognozu padavina. Raspored padavina tokom zime bit će neujednačen. Tokom zimskog perioda nisu isključeni duža razdoblja bez padavina ali i veće količine padavina za kraći period. Najviše padavina prognozira se u februaru, saoćeno je iz Federalnog hidrometeorološkog zavoda BiH.



federalna.ba/Fena