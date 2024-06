I danas nestabilno s lokalnim pljuskovima, na snazi žuti meteoalarm

Danas u Bosni i Hercegovini promjenljiva oblačnost i dalje nestabilno vrijeme sa lokalnim pljuskovima i grmljavinom. Moguća je i pojava grada. Vjetar slab do umjerene jačine južnog i jugoistočnog smjera. Najniža jutarnja temperatura zraka većinom između 14 i 19°C, na jugu zemlje do 22°C. Najviša dnevna temperatura zraka uglavnom između 25 i 30°C, na jugu zemlje do 33°C.

Žuti meteoalarm upaljen je za veći dio BiH, pa tako i za tuzlansku regiju od: 00:0 do: 21:59

Očekuje se grmljavina.

BUDITE SVJESNI. Budite u toku sa aktuelnom vremenskom prognozom. Očekujte manje smetnje u aktivnostima na otvorenom.

Budite svjesni da se mogu pojaviti oluje sa grmljavinom. Budite posebno pažljivi u izloženim područjima, kao što su planine, šume i otvoreni tereni. Smetnje u vanjskim aktivnostima su moguće.