I danas vruće, poslije podne mogući pljuskovi i grmljavina

U Bosni i Hercegovini danas će biti sunčano i vruće, uz malu do umjerenu oblačnost, a poslije podne u većini gradova mogući su pljuskovi i grmljavina.

Lokalni razvoji oblačnosti očekuju se prvo na jugozapadu i jugoistoku, koji će se kasnije tokom dana i večeri premještati dalje ka sjeveru i istoku, te usloviti kišu i pljuskove praćene grmljavinom.

Mjestimično su moguće i nepogode.

U mnogim predjelima očekuje se tropska noć i minimalna temperatura će ostati iznad 20 stepeni Celzijusa tokom cijele noći.

Puhaće slab vjetar, u Hercegovini jugozapadni, a u ostatku zemlje sjeverni i sjeveroistočni.

Jutarnja temperatura vazduha od 18 do 24, na jugu do 28, a dnevna od 29 do 35, na jugu 40 stepeni Celzijusa.