Meteorolozi objavili kada nas očekuju padavine: Stiže naoblačenje sa kišom

Nastavlja se razdoblje stabilnih vremenskih prilika u Bosni i Hercegovini. Do kraja sedmice preovladavaće pretežno sunčano vrijeme uz konstantan rast jutarnje temperature zraka. Pretežno vedro zadržaće se i u ponedjeljak. Od utorka u našoj zemlji izvjesno je naoblačenje, koje će usloviti kišu. Više padavina očekuje se na jugu zemlje.

Minimalne temperature zraka u Bosni varirat će između 2°C i 6°C, u Hercegovini od 5°C do 10°C. Najviše dnevne temperature uglavnom između 14°C i 20°C, na jugu zemlje do 22°C. Od nedjelje jutarnje temperature od 4°C do 10°C u Bosni do 12°C na jugu Hercegovine.

Nestabilno vrijeme sa kišom prognozira se i u dane vikenda (15 i 16.03.), a stabilizacija se ne očekuje ni u danima poslije. Intenzitet padavina biće promjenjiv. Kraći lokalni pljuskovi mogući su na jugu zemlje. Temperature zraka u laganom padu.

Jutarnje temperature variraće između 3°C i 8°C u Bosni do 11°C na jugu Hercegovine. Maksimalne temperature između 6°C i 11°C u Bosni do 14°C u Hercegovini, saopćeno je iz FHMZ BiH.