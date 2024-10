Miholjsko ljeto se nastavlja, temperature i do 26 stepeni, evo šta nas očekuje u naredna tri dana

U BiH danas se očekuje sunčano vrijeme uz malu oblačnost. Prije podne po kotlinama Bosne i uz riječne tokove magla ili niska naoblaka.

Vjetar slab uglavnom zapadni i sjeverozapadni. Jutarnja temperatura od 8 do 14, na jugu do 16, a dnevna od 19 do 26 °C. U Sarajevu sunčano uz malu do umjerenu oblačnost. Jutarnja temperatura zraka oko 9, a dnevna oko 22 °C.

U utorak se u Hercegovini i na jugozapadu Bosne očekuje sunčano uz malu do umjerenu oblačnost. U ostatku zemlje oblačno uz djelimično smanjenje oblačnosti poslije podne. Vjetar slab sjeverni i sjeveroistočni. Jutarnja temperatura od 8 do 14, na jugu do 16, a dnevna od 15 do 21, na jugu do 25 °C.

U srijedu u Hercegovini i na jugozapadu Bosne sunčano uz malu do umjerenu oblačnost. U ostatku zemlje oblačno uz postepeno smanjenje oblačnosti poslije podne. Vjetar slab sjeverni i sjeveroistočni. Jutarnja temperatura od 8 do 14, na jugu do 16, a dnevna od 14 do 20, na jugu do 25 °C.

U četvrtak će bit sunčano uz malu do umjerenu oblačnost. Prije podne po kotlinama Bosne i uz riječne tokove magla ili niska naoblaka. Vjetar slab sjeverni i sjeveroistočni. Jutarnja temperatura od 6 do 10, na jugu do 14, a dnevna od 14 do 20, na jugu do 25 °C.