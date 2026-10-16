Nakon obustave poziva za utopljavanje kuća: Rezultati i nove upute stižu iduće sedmice

Fond za zaštitu okoliša FBiH naredne sedmice objavljuje rezultate poziva. Nakon provjere zahtjeva slijede nove prijave do utroška sredstava.

Rezultati javnih poziva Fonda za zaštitu okoliša Federacije BiH za energetsku efikasnost očekuju se naredne sedmice, nakon sjednice Upravnog odbora, potvrđeno je za Akta.ba iz Fonda. Građanima će biti objavljene i informacije o nastavku poziva, preostalim sredstvima, rokovima i daljnjim procedurama.

Najava dolazi mjesec dana nakon otvaranja javnog poziva za sufinansiranje mjera energijske efikasnosti u stambenim objektima, koji je zbog velikog interesa i rezervacije raspoloživih sredstava u kratkom roku privremeno zatvoren za nove prijave.

“Sljedeće sedmice održat će se sjednica Upravnog odbora Fonda, na kojoj će se razmatrati dvije tačke dnevnog reda koje su u vezi s javnim pozivima. Nakon sjednice, a najkasnije do kraja iste sedmice, objavit ćemo rezultate i informacije o daljnjim koracima, u skladu s donesenim odlukama”, potvrđeno je za Akta.ba iz Fonda za zaštitu okoliša FBiH.

Sektor za energetsku efikasnost pripremit će službena pojašnjenja o nastavku javnih poziva, preostalim raspoloživim sredstvima, načinu prijave, rokovima i daljnjim procedurama. Kako su naveli, tim pojašnjenjima bit će obuhvaćena i pitanja koja je uputila redakcija Akta.ba.

Građani propitivali vrijeme za pripremu dokumentacije

Privremena obustava prijava izazvala je pitanja građana o tome kako su pojedini podnosioci uspjeli u kratkom roku pripremiti traženu dokumentaciju, uključujući ovjerene izjave. Nedoumice je izazvao i datum 15. septembra vidljiv na platformi “e-prijava”, iako je otvaranje bilo najavljeno za 16. septembar.

Građani su najviše zamjerali kratak period između objave konačnih uslova i obustave prijava. Pitali su kako je u svega nekoliko sati bilo moguće prikupiti i skenirati dokumentaciju koja uključuje ovjerene izjave, zemljišnoknjižni izvadak i detaljan predračun radova izvođača. Dio učesnika rasprave smatra da je trebalo unaprijed objaviti kompletnu dokumentaciju i ostaviti vrijeme za pripremu, a tek potom otvoriti prijave. Propitivali su jesu li svi zainteresirani imali jednake mogućnosti, posebno zato što redoslijed podnošenja prijava određuje rezervaciju sredstava.

Iz Fonda pojašnjavaju da je javni poziv objavljen 16. septembra, kako je prethodno najavljeno, te da je prijavljivanje omogućeno tog dana u 8 sati.

Prema njihovom objašnjenju, datum 15. septembra predstavlja datum tehničkog unosa poziva i pratećih materijala u sistem radi pripreme i provjere platforme. Navode da prije zakazanog otvaranja nije bilo moguće pristupiti prijavi niti je podnijeti.

Rezervacija sredstava ne znači da je novac dodijeljen

Fond naglašava da broj elektronski zaprimljenih prijava ne predstavlja broj potpunih i prihvatljivih zahtjeva. Platforma evidentira prijave i vrijeme njihovog podnošenja, dok se dokumentacija i ispunjenost uslova provjeravaju pojedinačno.

Zbog toga privremeno zatvaranje sistema znači da su sredstva rezervisana do završetka evaluacije, a ne da su već dodijeljena korisnicima.

Prema pojašnjenju Fonda, nakon odbacivanja prijava koje ne ispunjavaju uslove, sistem će ponovo biti otvoren za nove prijave do utroška sredstava. Konkretni rokovi i način nastavka bit će poznati nakon odluka Upravnog odbora i objave službenih uputa.

Fond odbacuje tvrdnje o pogodovanju

Iz Fonda podsjećaju da je sličan model elektronskog prijavljivanja korišten i tokom 2023. i 2024. godine, u okviru Programa budžetske podrške Evropske unije. Kroz tadašnje pozive zaprimljene su ukupno 6.292 prijave, a u danima najvećeg interesa približno 300 dnevno.

Fond odbacuje tvrdnje o pogodovanju i korupciji, navodeći da postupak ostavlja provjerljiv elektronski trag i da za sve podnosioce vrijede ista pravila. Osobe koje imaju konkretna saznanja o nepravilnostima pozvali su da dostave činjenice i dokaze radi provjere.

IZVOR:AKTA.BA

https://www.akta.ba/vijesti/bih/209214/nakon-obustave-poziva-za-utopljavanje-kuca-rezultati-i-nove-upute-stizu-iduce-sedmice