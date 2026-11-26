Na ovogodišnjem kvizu znanja iz oblasti sigurnosti u saobraćaju i saobraćajne kulture, koje Ministarstvo trgovine, turizma i saobraćaja Tuzlanskog kantona organizuje po osmi put, učestvovalo je šest srednjih škola sa područja Tuzlanskog kantona sa ukupno deset timova po četiri učenika. Učesnicima je prije provjere znanja prezentovan niz edukativnih primjera kada je u pitanju spašavanje u saobraćajnim nezgodama.

„Kroz ovih osam godina koliko provodimo kviz znanja i sigurnosti, konstantno imamo smanjenje broja saobraćajnih nezgoda na području Tuzlanskog kantona a i posljedice događanja saobraćajnih nezgoda u zadnjih par godina su bolje. Imamo manji broj smrtno stradalih, imamo manji broj saobraćajnih nezgoda iz godine u godinu. To je rezultat i ovih aktivnosti koje provodimo kroz kviz znanja ali i kampanje pod nazivom Koliko vrijedi tvoj život“, kazao je ovom prilikom pomoćnik ministra za saobraćaj Nenad Lukanović.

Važnost upoznavanja mladih sa procedurama prilikom spašavanja u saobraćajnoj nesreći istaknuo je ovom prilikom starješina vatrogasne ispostave Kreka PVJ Tuzla Emir Zonić.

„Želim naglasiti da je jako bitno održavanje ovakvih kvizova, odnosno prezentacija, kako bi pobudili svijest kod mladih i upoznali ih sa nekim procedurama. I danas smo imali prezentaciju o rizicima i opasnostima kada su u pitanju litijumske baterije. Svjesni smo koliki je razvoj tehnologije, odnosno kolika je njihova upotreba. Svi mi pratimo i trebamo pratiti taj trend razvijanja tehnologije, ali moramo biti svjesni koja je to opasnost koja može ugroziti živote naših građana“, rekao je Emir Zonić.

Larisa Avdić učenica 4. razreda Mješovite srednje saobraćajne škole Tuzla, budući je tehničar za bezbjednost drumskog saobraćaja. Prema njenom mišljenju mnogo se može naučiti iz ovakvih provjera znanja.

„Ovo predstavlja vid edukacije koju usput imamo prije samog takmičenja i jako je važan za bezbjednost saobraćaja, jer mi kao pješaci doprinosimo dosta tome. Mi imamo čak i poseban predmet koji se zove Saobraćajna pravila, koji nas uči svim propisima i u suštini skoro sve kao i autoškola, čak i više“, kazala je Larisa Avdić.

I njena školska drugarica Dajra Kikanović mišljenja je da su kvizovi važni jer se tu uče nove stvari na zanimljiv način.

„Na primjer, mogu naučiti kako da se ponašaju, nešto što su pogriješili, mogu da vide da su pogriješili, da isprave i drago mi je što sam članica ovoga kviza iz razloga što svake godine učestvujemo i pokažemo jako zavidno znanje“ rekla je Dajra Kikanović.

U kvizu su učestvovala tri tima sa područja Tuzle, po dva tima sa područja Lukavca i Gračanice te po jedan tim sa područja Srebrenika, Gradačca i Doboj-Istoka. Najbolji su dobili pehar, diplome kao i vaučere sponzora.