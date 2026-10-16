Hit komedija „Sve mi diraj, očevinu ne 2 – 30 godina kasnije“ u Srebreniku 29. novembra

Hit komedija „Sve mi diraj, očevinu ne 2 – 30 godina kasnije“ biće izvedena u Domu kulture u Srebreniku 29. novembra.

„Sve mi diraj, očevinu ne 2 – 30 godina kasnije“ nastavak je kultne komedije „Sve mi diraj, očevinu ne“, u kojoj Jasmin Geljo i Željko Kecojević nastavljaju priču Mime Šiš i Muse Puse, kultnih likova legendarne „Audicije“.

Trideset godina braka je iza njih, Mima i Musa su ostarili, prošli mnogo toga, ali su i dalje zajedno. Vrijeme je ostavilo trag, život im je donio nove probleme, a svijet oko njih promijenio se možda i više nego što su bili spremni prihvatiti.

Njihove stare razmirice nisu nestale, samo su dobile nove povode. Ono oko čega su se nekada svađali zamijenile su godine, zdravlje, novac, porodica i svakodnevica dvoje ljudi koji se nakon tri decenije zajedničkog života poznaju dovoljno dobro da tačno znaju kako jedno drugom stati na živac.

Ni roditeljske brige nisu završile odrastanjem sina Uglješe. Njegov život i izbori Mimu i Musu dodatno suočavaju s novim generacijama, drugačijim vrijednostima i vremenom koje ima neka sasvim druga pravila.

„Sve mi diraj, očevinu ne 2 – 30 godina kasnije“ kroz Mimu i Musu govori o onome što ostane nakon 30 godina zajedničkog života, navikama koje je nemoguće promijeniti, razlikama koje nikada nisu nestale i braku koji je, uprkos svim svađama i neslaganjima, izdržao tri decenije.