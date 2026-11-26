Košarkašku reprezentaciju Bosne i Hercegovine večeras očekuje važan ispit u kvalifikacijama za Svjetsko prvenstvo. Zmajevi gostuju Islandu u Rejkjaviku, a selektor Dario Đerđa (Dario Gjergja) upozorio je na najveće opasnosti koje donosi protivnik, ali i otkrio gdje vidi šansu za naš tim. Susret je zakazan za 20:30 sati.

Island je već dokazao da može igrati protiv najjačih evropskih selekcija. Pobjede nad Italijom i Litvom najbolje govore o njegovom kvalitetu. Riječ je o atipičnoj ekipi koja ima samo jednog visokog igrača u rotaciji, dok ostale pozicije popunjava pokretljivim košarkašima sposobnim za šut s različitih udaljenosti.

Obje reprezentacije u dosadašnjem dijelu kvalifikacija ostvarile su po tri pobjede i pretrpjele pet poraza, zbog čega je večerašnji duel od posebne važnosti za oba tima za nastavak takmičenja.