Narandžasto upozorenje zbog vjetra i obilnih padavina

Federalni hidrometeorološki zavod izdaje narandžasto upozorenje za 24. mart 2025. godine zbog prognoziranih jakih udara vjetra južnog pravca i obilnih padavina. Padavine se očekuju u sjevernim, istočnim područjima Hercegovine, u zapadnim i djelimično centralnim područjima Bosne. Jaki udari vjetra izgledni su širom zemlje.

Očekivana količina padavina između 30 i 70 l/m², u sjevernim područjima Hercegovine lokalno između 90 i 140 l/m². Udari juga između 50 i 70 km/h.

Slično vrijeme očekuje se i sutra (utorak) kada će biti pretežno oblačno sa kišom i pljuskovima. Više padavina će biti u Hercegovini, centralnim i istočnim područjima Bosne. Vjetar će biti slab do umjeren na sjeveru sjeverni i sjeveroistočni, a u ostaku južni i jugozapadni. Jutarnja temperatura zraka od 6 do 12, na jugu zemlje do 16, a dnevna od 11 do 17 stepeni Celzija.

Preporuke, mjere, prema WMO-u (Svjetska meteorološka organizacija):

Poduzmite mjere opreza i pratite posljednju prognozu vremena. Očekujte ometanja u dnevnim rutinama i BUDITE SPREMNI na prekid aktivnosti na otvorenom.

Za sve dodatne informacije obratite se nadležnim institucijama!