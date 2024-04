Naredne sedmice ljetne temperature

Za nekoliko dana ćemo se pitati da li je stiglo ljeto ili smo u aprilu. Pred nama su pretežno sunčani i topli dani. Svakim narednim danom sve toplije.

Za vikend lokalno do 30°C, a početkom naredne sedmice i do 32°C. Uz takve temperature, lokalno su mogući rekordi za mjesec april piše BHMETEO. Ovog puta visoke temperature biće bez jakog vjetra, ali biće malo saharskog pijeska i prašine u zraku kažu meteorolozi.

Do 10. aprila, u Bosni minimalne jutarnje temperature kretaće se od 9 do 14, u Hercegovini od 11 do 16 °C, danju u većem dijelu Bosne i Hercegovine do 28 °C, samo na sjeveru odnosno sjeveroistoku Bosne do 30 °C.

Od 11. aprila do kraja prognoznog perioda, očekivane temperature zraka tokom jutra kretaće se od 7 do 12 u Bosni, u Hercegovini od 9 do 14 °C, a maksimalne u Bosni do 21 u Hercegovini do 25 °C.