Narednih dana toplo uz temperature do 38 stepeni

U Bosni i Hercegovini ovih dana preovladavalo je sunčano vrijeme uz umjerenu oblačnost.

Prema progonozi vremena danas će u Bosni i Hercegovini sunčano uz malu do umjerenu oblačnost. U poslijepodnevnim satima moguć je poneki lokalni pljusak sa grmljavinom u Bosni. Vjetar slab, u Bosni sjevernog smjera, a u Hercegovini jugozapadnog smjera. Jutarnja temperatura zraka većinom između 14 i 19, na jugu zemlje do 23, a najviša dnevna temperatura zraka uglavnom između 30 i 36 stepeni.

U utorak, 9. jula, prijepodne pretežno sunčano vrijeme. Uz razvoj oblačnosti u drugom dijelu dana očekuju se lokalni pljuskovi i grmljavina. Vjetar slab do umjerene jačine istočnog i sjeveroistočnog smjera. Jutarnja temperatura zraka većinom između 15 i 20, na jugu zemlje do 25, a najviša dnevna temperatura zraka uglavnom između 30 i 35, na jugu zemlje do 38 stepeni.

U srijedu, 10. jula, sunčano vrijeme uz malu do umjerenu oblačnost. Vjetar slab do umjerene jačine istočnog smjera. Jutarnja temperatura zraka većinom između 15 i 20, na jugu zemlje do 25, a najviša dnevna temperatura zraka uglavnom između 32 i 38 stepeni, saopćeno je iz Federalnog hidrometeorološkog zavoda BiH.