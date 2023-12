Nestabilno vrijeme i u narednim danima

Federalni hidrometeorološki zavod objavio je izglede vremena za period od 8. do 21. decembra. Preovladavat će nestabilne vremenske prilike.

Nakon mjestimične uglavnom slabe kiše, u nastavku sedmice će u Bosni i Hercegovini biti suho sa promjenjivom naoblakom. U Hercegovini, jugozapadu Bosne te na višim planinama preovladavaće pretežno sunčano i s manje oblaka. U kotlinama, duž riječnih tokova i u Posavini izgledna je magla i niska oblačnost, ponegdje i dugotrajna.

U nedjelju se očekuje naoblačenje s kišom u Hercegovini i susnježicom i snijegom u Bosni. Minimalne temperature zraka varirat će od -6°C do -1°C u Bosni, na području Hercegovine od 0°C do 4°C. Najviše dnevne između -1°C i 4°C u Bosni do 8°C na jugu zemlje.

Početkom naredne sedmice (11.12.) preovadavaće pretežno oblačno i stabilno vrijeme. Od srijede moguće su nove padavine koje bi mogle biti i obilnije. Padavine bi trebale biti u obliku kiše na većem dijelu zemlje. Snijeg se očekuje u višim područjima.

Nestabilno vrijeme sa padavinama zadržaće se do 18. decembra. Jutarnje temperature kretat će se između -1°C i 5°C u Bosni do 9°C u Hercegovini. Maksimalne očekivane temperature varirat će između 6°C i 11°C, u Hercegovini do 15°C.