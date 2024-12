Objavljena prognoza za naredna tri dana: Evo kakvo će vrijeme biti za Novu godinu

U srijedu, 1. januara, pretežno sunčano uz malu do umjerenu oblačnost

U Bosni i Hercegovini se naredna četiri dana očekuje umjereno oblačno i sunčano vrijeme sa temperaturama zraka od -4 do 16 stepeni.

Prema prognozi Federalnog hidrometeorološkog zavoda BiH, u utorak malo do umjereno oblačno i sunčano vrijeme. U Bosni po kotlinama i uz riječne tokove magla ili niska oblačnost, koja ponegdje može biti i dugotrajna. Vjetar slab promjenljivog smjera. Jutarnja temperatura zraka od -4 do 2, na jugu do 6, a dnevna od 4 do 10, na jugu do 14 stepeni. U područjima sa dugotrajnom maglom temperatura između 0 i 4 stepena.

U srijedu, 1. januara, pretežno sunčano uz malu do umjerenu oblačnost. Prije podne u Bosni po kotlinama i uz riječne tokove magla ili niska oblačnost, koja ponegdje može biti i dugotrajna. Vjetar slab do umjeren uglavnom južni i jugozapadni. Jutarnja temperatura zraka od -4 do 2, na jugu do 6, a dnevna od 4 do 10, na jugu do 14 stepeni.

U četvrtak, 2. januara, umjereno oblačno sa sunčanim periodima. Po kotlinama i uz riječne tokove sa maglom i niskim oblacima. Jutarnja temperatura zraka od -4 do 2, na jugu do 6, a dnevna od 6 do 12, na jugu do 16 stepeni.

Visina snijega izmjerena u 07.00 sati: Han Pijesak 52, Mrkonjić Grad 40, Gradačac 31, Čemerno 30, Srebrenica 26, Sarajevo 21, Doboj 20, Banja Luka, Bugojno 18, Sokolac 14, Sanski Most 10, Bijeljina 9, Gacko 8, Bosanski Novi 7 i Bihać 5 stepena Celzijevih.