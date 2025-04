Promjena vremenskih prilika od vikenda

U Bosni i Hercegovini do petka će se zadržati umjereno do pretežno oblačno vrijeme uz temperature ispod prosjeka za ovo doba godine.

Povremeno i lokalno očekuju se slabe padavine, s tim da se nešto više kiše očekuje u četvrtak u centralnim, istočnim, sjevernim i sjeveroistočnim dijelovima Bosne, ali ni tada ne treba očekivati veće količine padavina. Kiša će biti prisutna u nižim predjelima, dok se na planinama očekuje slab snijeg.

Dnevne temperature do vikenda će se uglavnom kretati između 9 i 14 stepeni, a na jugu do 17 °C. Jutra će biti prohladna, ponegdje i hladna, uz mogućnost lokalnog mraza. U četvrtak se očekuje umjeren do jak sjeverni vjetar, dok će u ostalim danima vjetar biti slab do umjeren.

Promjena vremenskih prilika stiže od vikenda, a posebno od nedjelje, kada će visinska strujanja promijeniti smjer na južni i jugozapadni. Uslijedit će period izražene južine s toplijim vremenom i temperaturama koje će ponegdje dostići i ljetne vrijednosti. Povremeno se očekuju pljuskovi, pojačan jugo, ali i prisustvo čestica saharskog pijeska i prašine sa sjevera Afrike. Takvo vrijeme moglo bi se zadržati tokom cijele naredne sedmice.

Detaljna prognoza Federalnog hidrometeorološkog zavoda (FHMZ) po danima:

Četvrtak, 10. april – Umjereno do pretežno oblačno. U drugom dijelu dana i tokom noći moguća je slaba kiša u centralnim i istočnim krajevima Bosne, a u planinskim predjelima slab snijeg. Vjetar slab do umjeren sjeverni i sjeverozapadni. Jutarnje temperature između 2 i 8, dnevne od 8 do 14, a na jugu do 18 °C.

Petak, 11. april – Sunčano uz umjerenu oblačnost. Krajem dana postepeni porast naoblake, a tokom noći moguća je slaba kiša u većem dijelu Bosne. Vjetar slab do umjeren zapadni i sjeverozapadni. Jutarnje temperature između 2 i 8, na jugu do 10, a dnevne od 14 do 20 °C, na sjeverozapadu do 23 °C.

Subota, 12. april – Umjereno do pretežno oblačno, uz postepeno razvedravanje u drugom dijelu dana. U ranim jutarnjim satima u Bosni se očekuje slaba kiša, a na planinama i slab snijeg. U Hercegovini i jugozapadnoj Bosni puhat će slaba do umjerena bura, dok će u ostalim krajevima prevladavati slab sjeverni i sjeveroistočni vjetar. Jutarnje temperature između 4 i 10, na jugu i sjeveru do 12, a dnevne između 10 i 16 °C, u Hercegovini i Krajini do 22 °C.