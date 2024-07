Servisne informacije za 03.7.2024.

POLICIJA – U protekla 24 sata na području Srebrenika dogodila se 1 saobraćajna nezgoda u kojoj su 3 lica zadobila povrede. Zabilježen je i 1 ostali događaj.

HITNA – U SHMP Srebrenik obavljeno je 85 pregleda i 6 terenskih intervencija, 7 pacijenata prevezeno je u UKC Tuzla.

VATROGASCI – Profesionalna vatrogasna jedinica Srebrenik intervenisala je u saobraćajna nezgodi koja se dogodila na dijelu magistralnog puta Tuzla-Orašje u blizini tunela Drenik. Jedno lice ostalo je prikliješteno u vozilu te je izvršeno njegovo spašavanje putem alata za saobraćajne nezgode. Pored toga, vatrogasci su intervenisali na sigurnom skidanju s krova kuće jednog sugrađanina, a imali su i dvije intervencije na dostavi vode.

ELEKTRO – Zbog planiranih radova na elektrodistributivnoj mreži doći će do prekida u snadbijevanju električnom energijom danas u dijelu naselja kod Kisele vode u vremenu od 09:30 do 11:30 sati, u dijelu naselja Gornji Srebrenik u vremenu od 12:00 do 15:00 sati.

VODOVOD – JP Vodovod i kanalizacija “Srebrenik” d.d. obavještava korisnike vode s lokalnih vodovoda Duboki Potok, Crveno Brdo i Falešići – Brnjičani, da voda s ovih vodovoda nije zdrsvstveno ispravna zbog povišene mutnoće i ne može se koristiti za piće.

PORODILIŠTE – U porodilištu UKC-a Tuzla rođeno je devet beba, pet dječaka i četiri djevojčice. U privatnom porodilištu rođena je jedna djevojčica i jedan dječak.

U Srebreniku sunčano i kišno, trenutna temperatura 16, najviša dnevna 24 stepena Celzijusa.