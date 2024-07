Danas bez padavina, biometeorološka prognoza povoljna

Danas u Bosni većinom umjereno oblačno, prolazno može biti i pretežno oblačno vrijeme. U Hercegovini sunčano uz malu do umjerenu oblačnost. Vjetar u Bosni većinom slab do umjerene jačine sjevernog smjera. U Hercegovini i jugozapadu Bosne umjereno jaka bura. Najviša dnevna temperatura zraka uglavnom između 22 i 27°C, na jugu zemlje do 29°C.

BIOMETEOROLOŠKA PROGNOZA

Biometeorološka prognoza je povoljna. Stabilizacija vremenskih prilika, svježiji noćni i jutarnji sati, kao i umjereni porast temperatura danju, ugodno će djelovati na većinu populacije. Tegobe kod hroničnih bolesnika i meteoropata trebale bi se umanjiti.