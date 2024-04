Spremite se za ljeto u aprilu: Padat će rekordi, svakim danom bit će sve toplije

Pred nama su pretežno sunčani i topli dani.

Proljeće ili ljeto

Za nekoliko dana ćemo se pitati da li je stiglo ljeto. Pred nama su pretežno sunčani i topli dani. Svakim narednim danom sve toplije, javlja BHmeteo.

Za vikend lokalno do 30°C, a početkom naredne sedmice i do 32°C. Uz takve temperature, lokalno su mogući rekordi za april.

Prognoza za naredne dane

U subotu sunčano uz malu do umjerenu oblačnost. Vjetar slab promjenljivog smjera. Jutarnja temperatura zraka od 8 do 14, a dnevna od 21 do 27 °C.

U nedjelju sunčano. Vjetar slab promjenljivog smjera. Jutarnja temperatura zraka od 10 do 16, a dnevna od 22 do 28, lokalno na sjeveru zemlje do 30 °C.

U ponedjeljak sunčano. Vjetar slab promjenljivog smjera. Jutarnja temperatura zraka od 12 do 18, a dnevna od 24 do 30, lokalno na sjeveru zemlje do 32 °C.