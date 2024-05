Sunčano prije podne, tokom dana nestabilno vrijeme

Danas će u BiH preovladavati umjereno do pretežno oblačno i nešto sunčanije prije podne. Tokom dana i dalje nestabilno vrijeme sa kišom i pljuskovima.

Ponegdje uz kišu moguća je i grmljavina, a lokalno je moguća i pojava grada. Vjetar slab u sjevernim područjima Bosne sjeverni i sjeveroistočni, a u ostatku zemlje južni i jugozapadni.

Jutarnja temperatura zraka od 12 do 18, na jugu do 20, a dnevna od 23 do 30 stupnjeva.

Biometeorološka prognoza

Prijepodnevni sati biće ugodniji u cijeloj zemlji. U drugom dijelu dana, postepeno pogoršanje vremenskih prilika, kod osjetljivih osoba uzrokovaće tegobe u vidu reumatskih i bolova na mjestu ozljeda, nervoze, iscrpljenosti.

Opšta slika će biti najlošija na sjeveru i sjeveroistoku zemlje, uz intenzivnije padavine i visoke temperature, usljed čega će se i osjet sparine pojačati.

Preporučljivo je umanjiti aktivnosti. Negativni efekti promjene najslabije će doći do izražaja na jugu.