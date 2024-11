Sutra narandžasto upozorenje zbog obilnijih padavina i vjetra

Federalni hidrometeorološki zavod za sutra je izdao narandžasto upozorenje zbog pojačanog vjetra i obilnih padavina koje se očekuju u našoj zemlji.

Sutra oblačno vrijeme sa kišom, koja će u Bosni postepeno preći u susnježicu i snijeg. Poslije podne padavine prestaju na sjeveru i sjeverozapadu Bosne, a krajem dana ili tokom noći i u ostatku zemlje. Obilnije padavine u većem dijelu Hercegovine, zapadnim, djelimično centralnim i sjevernim područjima Bosne. U jutarnjim satima vjetar jak sa olujnim udarima južni i jugozapadni. U ostaku dana vjetar postepeno slabi i mijenja smjer na sjeverni i sjeverozapadni. Jutarnja temperatura zraka od 8 do 14, a dnevna temperatura -2 do 4, na jugo od 8 do 14 stupnjeva.