Temperature i dalje u plusu

Jutros je u Bosni i Hercegovini umjereno do pretežno oblačno.

Danas prije podne u Bosni i Hercegovini naoblačenje sa zapada. U poslijepodnevnim i večernjim satima lokalno slaba kiša može padati na području Hercegovine, Krajine, centralnom i jugozapadnom dijelu Bosne. Vjetar umjerene jačine južnog smjera, u poslijepodnevnim i večernjim povremeno satima sa jakim udarima. Najviša dnevna temperatura zraka uglavnom između 10 i 16°C.

Sutra pretežno oblačno vrijeme. Kiša ili lokalni pljuskovi se očekuje u Hercegovini, zapadnim i djelimično centralnim područjima Bosne. Vjetar umjeren do pojačan sa jakim udarima južni i jugozapadni. Jutarnja temperatura zraka od 4 do 10, na jugu i sjeveru zemlje do 12, a dnevna od 9 do 14, u Hercegovini i sjevernim područjima Bosne do 18 °C.

U subotu pretežno oblačno vrijeme sa kišom i lokalnim pljuskovima, a na planinama sa snijegom. Intenzivnije padavine u Hercegovini i zapadnim područjima Bosne. Vjetar slab do umjeren južni i jugozapadni. Jutarnja temperatura zraka od 6 do 12, na jugu i sjeveru zemlje do 14, a dnevna od 8 do 14, na sjeveroistoku Bosne do 17 °C.

Drugog dana vikenda pretežno oblačno vrijeme sa kišom. Više padavina u Hercegovini i na jugozapadu Bosne. Vjetar slab do umjeren južni i jugozapadni. Jutarnja temperatura zraka od 2 do 8, na jugu zemlje do 10, a dnevna od 10 do 16 °C, saopćeno je iz FHMZ.