U BiH i danas toplo: U drugom dijelu dana mogući pljuskovi i grmljavina

U Bosni će danas preovladavati umjereno do pretežno oblačno vrijeme. U Hercegovini sunčano uz malu do umjerenu oblačnost.

Poslije podne ponegdje na sjeveru i sjeverozapadu Bosne su mogući lokalni pljuskovi i grmljavina, a tokom noći u većem dijelu Bosne. Lokalno uz kišu moguća je i pojava grada.

Vjetar slab do umjeren u sjevenim područjima Bosne sjeverni i sjeveroistočni, a u ostatku zemlje južni i jugozapadni.

Jutarnja temperatura zraka od 15 do 21, na jugu do 24, a dnevna od 28 do 34, na jugu do 38 stepeni.

Na snazi je narandžasto upozorenje širom BiH zbog visokih temperatura.

BIOMETEOROLOŠKA PROGNOZA

Nakon nešto svježijih i ugodnijih jutarnjih sati, natprosječne temperature zraka i pojačan osjet sparine, u nastavku dana će uzrokovati probleme hroničnim bolesnicima i meteoropatama. Opštu sliku dodatno će pogoršati i manjak svježine u noći. Preporučljivo je maksimalno posvetiti pažnju zaštiti od vrućine, laganije se odijevati, konzumirati više tečnosti, tempirati planirane aktivnosti u prijepodnevnim satima, te općenito postupati po preporukama nadležnih službi.