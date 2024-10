U BiH više sunca u drugom dijelu dana, temperature do 25 stepeni: Kakvo će vrijeme biti do četvrtka

U Bosni danas umjereno do pretežno oblačno vrijeme. Po kotlinama će biti i magle, navode iz Federalnog hidrometeorološkog zavoda.

U Hercegovini sunčano uz malu do umjerenu oblačnost.

Vjetar slab južnog i jugoistočnog smjera. Najniža jutarnja temperatura zraka većinom između sedam i 12, na jugu zemlje do 14. Najviša dnevna temperatura zraka uglavnom između 17 i 22, na jugu zemlje do 25 stepeni Celzijusa.

U Sarajevu pretežno oblačno dio prijepodneva. Zatim sunčano uz umjerenu oblačnost. Najniža jutarnja temperatura zraka oko sedam, najviša dnevna temperatura zraka otprilike 20 stepeni Celzijusa.

Uz povoljne biometeorološke prilike, stabilno i sunčanije vrijeme, tegobe kod osjetljivih osoba neće biti suviše jake. Većina populacije bit će boljeg raspoloženja i primjerene radne motivacije.

Tokom jutra poželjno je biti malo oprezniji, po potrebi reducirati boravak na otvorenom, pretežno usljed nešto izraženije naoblake u unutrašnjosti i moguće pojave magle. Sa odmicanjem dana posvuda sunčanije i osjetno ugodnije. Preporučuje se slojevito odijevanje.

U utorak u Bosni će preovladavati sunčano uz umjerenu oblačnost. Po kotlinama i uz riječne tokove dio prijepodneva će biti dosta magle ili niske oblačnosti.

U Hercegovini pretežno sunčano vrijeme.

Vjetar slab sjevernog i sjeveroistočnog smjera. Najniža jutarnja temperatura zraka većinom između sedam i 11, na jugu zemlje do 14. Najviša dnevna temperatura zraka uglavnom između 16 i 21, na jugu zemlje do 25 stepeni Celzijusa.

U srijedu u Bosni umjereno do pretežno oblačno vrijeme. U Hercegovini pretežno sunčano. Vjetar slab istočnog i sjeveroistočnog smjera. Najniža jutarnja temperatura zraka većinom između četiri i devet, na jugu zemlje do 14. Najviša dnevna temperatura zraka uglavnom između 15 i 20, na jugu zemlje do 25 stepeni Celzijusa.

U četvrtak u Bosni i Hercegovini preovladavat će pretežno oblačno vrijeme. Kiša sa jugozapada se očekuje tokom noći na petak. Vjetar slab južnog smjera. Najniža jutarnja temperatura zraka većinom između sedam i 11, na jugu zemlje do 16. Najviša dnevna temperatura zraka uglavnom između 17 i 23 stepena Celzijusa.