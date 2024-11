U UKC Tuzla obilježen Svjetski dan prijevremeno rođenih beba

Klinika za dječije bolesti JZU UKC Tuzla, puštanjem ljubičastih balona u zrak, pridružila se obilježavanju Svjetskog dana prijevremeno rođene djece.

Prema podacima Svjetske zdravstvene organizacije, svake godine se rodi oko 15 miliona prijevremeno rođene djece, a ljubičasta boja koja je simbol obilježavanja ovog dana predstavlja osjetljivost i izuzetnost.

Cilj obilježavanja Međunarodnog dana svjesnosti o prijevremenom rođenju usmjeravanje je pažnje javnosti na globalni problem prijevremenog rođenja, što je vodeći uzrok smrti novorođenčadi u razvijenim i nerazvijenim zemljama.

Globalna tema Svjetskog dana nedonoščadi 2024. je “Male radnje, veliki učinak: Prvi kontakt koža na kožu za svaku bebu posvuda.”

Svjetski dan svjesnosti o prijevremenom rođenju prvi put je obilježen 17. novembra 2011. godine kao saradnja fondacije March of Dimes (SAD), Evropskog fonda za brigu o novorođenčadi (European Foundation for the Care of Newborn Infants – EFCNI), koja predstavlja roditelje 20 evropskih zemalja, fondacije Little Big Souls International (Afrika) i Nacionalne fondacije za prijevremeno rođenu djecu (National Premmie Foundation – NPF, Australija).