Stručnjaci upozoravaju: Kuga malih preživara nadomak regiona – rastuća briga za zdravlje stoke

Veterinari u regionu i Bosni i Hercegovini sve češće i glasnije upozoravaju na potencijalnu opasnost, širenje i nespremnost za sprječavanje pojave i po potrebi suzbijanja bolesti “kuge malih preživara”, koja je već prisutna na širem području Balkana, a zbog kretanja stoke i životinjskih proizvoda može da brzo stigne i na ova područja, ističu iz Instituta za zdravlje i sigurnost hrane Zenica (INZ).

Tim povodom prošle sedmice u Banjoj Luci su se okupili predstavnici veterinarskih institucija i ustanova sa područja cijele BiH, ali i regiona.

Na temu ,,Kuga malih preživara – Prijetnja i izazov procjena rizika, brzo prepoznavanje i dijagnostika“ govorilo se u organizaciji Društva doktora veterinarske medicine bh. entiteta RS.

Ovo je jedan od prvih pokušaja stručnjaka da ukažu na potencijalni i vrlo mogući problem nadležnim organima zbog podizanja spremnosti za sprečavanje pojave i po potrebi suzbijanja bolesti, te informisanje javnosti. Predavači i gosti bili su stručnjaci iz različitih oblasti veterinarske medicine iz Srbije, Hrvatske i Bosne i Hercegovine.



Širenje bolesti u Evropi



Širenje bolesti u Evropi je zabrinjavajuće i naglašava globalnu mobilnost bolesti, jer kretanje stoke i životinjskih proizvoda između zemalja može olakšati prenošenje virusa preko granica. Osim toga, pojava kuge malih preživara u Evropi poklapa se s ponovnom pojavom drugih bolesti koje pogađaju stoku, kao što su afrička svinjska kuga i ptičja influenca, koje su opterećivale veterinarske i sisteme javnog zdravstva.

Mnogi faktori mogu utjecati na širenje bolesti, a to su povećana trgovina i kretanje životinja, klimatske promjene, ograničena pokrivenost vakcinacijom i drugo. Pojava bolesti u Evropi izaziva zabrinutost za poljoprivrednu u vidu ekonomskih gubitaka i trgovinskih ograničenja.



Iako nije opasna za ljude, širenje bolesti u životinjskim populacijama i dalje može imati indirektne efekte na javno zdravlje. Povećana upotreba veterinarskih lijekova, uključujući antibiotike, može doprinijeti nastanku bakterija otpornih na antibiotike, što predstavlja prijetnju zdravlju životinja i ljudi. Za farmere i proizvođače stoke, kuga malih preživara može biti ozbiljan izazov u smislu upravljanja zdravljem životinja i zaštite njihovih stada, navode iz INZ-a.



O virusu



Morbillivirus malih preživara (Small ruminant morbillivirus, SRMV) ili Kuga malih preživara (Peste des pestis ruminants , PPR) je virusno oboljenje koje pogađa male preživare, prvenstveno ovce i koze. Goveda, bivoli i svinje mogu se zaraziti ovim virusom, ali ne pokazuju kliničke simptome bolesti, te nemaju značajnu ulogu u širenju infekcije. Kamile, divlji preživari, gazele, divokoze mogu se zaraziti, ali njihova uloga u epidemiologiji bolesti nije potpuno razjašnjena.

Ovo oboljenje se pojavljuje kao značajan problem u veterinarskoj medicini zbog svog potencijala da izazove ozbiljne epizootije, posebno u regijama s velikom gustoćom naseljenosti malih preživara.



Bolest se najčešće širi tokom suhih i hladnih perioda godine. Procjenjuje se da je morbiditet 100 posto, a mortalitet i do 90 posto, a zavisi od vrste i starosti životinje, sekundarnih infekcija i virulentnosti virusa. Period inkubacije je kratak i iznosi od 2 do 7 dana.

Virus je osjetljiv na djelovanje UV zraka i većine dezinficijensa, te ga je moguće inaktivirati na 50 stepeni tokom jednog sata. Hlađenje i zamrzavanje konzervišu ovaj virus, te može preživjeti dugo u salamurenom i duboko smrznutom mesu. Virus se prvenstveno prenosi bliskim kontaktom zaraženih i zdravih životinja. Izlučuje se putem sekreta i ekskreta, a moguće ga je pronaći i u mlijeku. Sekundarni izvori zaraze su kontaminirana hrana i voda, stajnjak, pašnjaci i pojilice.

Način uzgoja životinja ima važnu ulogu u širenju bolesti. Životinje u slobodnom uzgoju ostvaruju bliski kontakt, te se kreću po urbanim i seoskim sredinama i na taj način pridonose širenju virusa u prijemčivoj populaciji.



Ogromne ekonomske štete



Nekontrolisani i ilegalni transporti i trgovina stoke uz kretanje ljudi, kontaminirana oprema, hrana, voda, namirnice animalnog porijekla i prevozna sredstva imaju veliki značaj u širenju kuge malih preživara.

Prema podacima Organizacije za hranu i poljoprivredu Ujedinjenih nacija (eng. Food and Agriculture Organisation of the United Nations, FAO), ukupan broj malih preživara u svijetu iznosi oko 2,5 milijardi od čega se preko 1,74 milijarde nalaze u zemljama u kojima je PPR prisutan. Godišnji ekonomski gubici dosežu čak 2,1 milijardu američkih dolara. Bolest je prijavljena u više od 70 zemalja Azije, Afrike, Bliskog Istoka i Evrope.



Tokom 2024. godine, bolest je prijavljena u Grčkoj i Rumuniji što predstavlja trenutno nepovoljnu epizootiološku situaciju za kompletno područje Balkana. Svjetska organizacija za zdravlje životinja (eng. World Organisation for Animal Health, WOAH) zajedno sa FAO započeli su globalnu inicijativu pod nazivom „Global eradication of PPR“, koja ima za cilj da eliminiše kugu malih preživara do 2030. godine. Ovo uključuje pristup imunizaciji na globalnom nivou, poboljšanje dijagnostike i edukaciju farmera. Evropska Agencija za sigurnost hrane preporučuje nekoliko mjera u svrhu suzbijanja širenja bolesti.



Preporuke



Stručnjaci preporučuju brzo otkrivanje, ograničeno kretanje, eutanazija, neškodljivo uklanjanje, dezinfekcija. Dijagnostika obično uključuje laboratorijske testove kao što je PCR (lančana reakcija polimeraze) za otkrivanje virusne RNK ili serološke testove za identifikaciju antitijela. Simptomi kod životinja uključuju povećanu tjelesnu temperaturu, iscjedak iz nosa, konjuktivitis, stomatitis, respiratorni distres i gastrointestinalne probleme.

S obzirom na sličnost simptoma sa drugim bolestima, neophodna je temeljita diferencijalna dijagnoza. Imunizacija predstavlja preventivnu mjeru u sprječavanju širenja bolesti, ali strategije kontrole se u velikoj mjeri oslanjaju na dobre prakse biološke sigurnosti, karantin životinja i generalno poboljšanje zoohigijenskih uslova na farmama.



– Da bi ublažili opasnost od PPR-a, krovne nadležne evropske organizacije u korelaciji sa veterinarskim sektorom moraju poduzeti proaktivne mjere za borbu protiv ove bolesti. Neke od tih mjera podrazumijevaju vakcinaciju, nadzor i rano otkrivanje, biosigurnosne prakse, prekograničnu saradnju.

Pojava PPR-a u Evropi predstavlja sve veći izazov za zdravlje stoke i ekonomiju poljoprivrednog sektora. Efikasnim nadzorom, programima vakcinacije i međunarodnom saradnjom, širenje PPR-a može se kontrolirati, a rizik za zdravlje populacije malih preživara svesti na minimum.

Kako navode iz INZ-a, potencijalno skoro širenje bolesti na zemlje regiona i Bosnu i Hercegovinu, zahtijeva stalni angažman cijele zajednice kako bi se osigurala zaštita domaće proizvodnje i u konačnici smanjili ekonomski gubici, istakao je u svom obraćanju veterinarima dr. Budimir Plavšić, predstavnik Svjetske organizacije za zdravlje životinja (WOAH).