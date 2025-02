U većem dijelu Bosne kolovoz mokar i mjestimično klizav, oprez zbog odrona

U većem dijelu Bosne pada kiša, kolovoz je mokar i mjestimično klizav, dok je u Hercegovini za sada pretežno suho. Magla smanjuje vidljivost na putevima na području: Glamoča, Bosanskog Grahova, Tomislavgrada i Livna. Upozorava se i na učestale odrone kamenja na kolovoz. Apeluje se na vozače da voze maksimalno oprezno.

Na dionici autoceste A-1 Podlugovi-Visoko zbog radova na postavljanju bukobrana u funkciji je preticajna traka.



Na magistralnom putu Jablanica-Blidinje zbog oštećenja kolovoza još uvijek je obustavljen saobraćaj.



Zbog većeg odrona u prekidu je saobraćanje na regionalnom putu Ugljevik-Glavičice, u mjestu Ugljevik selo.



Danas počinju radovi na sanaciji pružnog prelaza u Blažuju, na dionici magistralnog puta M-17 Hadžići-Sarajevo. Za vrijeme radovi bit će zauzeta desna traka u smjeru Hadžići-Sarajevo.



U toku su radovi na magistralnim putevima: Ćehaje-Srebrenik, Konjic-Jablanica-Mostar (kod tunela Crnaja i na izlazu iz Jablanice) i Vitina-Ljubuški (na mostu preko rijeke Vrioštice), a vozila na mjestima radova saobraćaju usporeno, jednom trakom.



Na magistralnom putu Rogatica-Ustiprača, zbog oštećenja mosta, vozila do 30 tona saobraćaju jednom trakom, dok je za vozila preko 30 tona saobraćaj obustavljen.



Na graničnim prelazima zadržavanja su kratkotrajna.



Zbog oštećenja mosta granični prelaz Brčko mogu koristiti samo pješaci, biciklisti i motociklisti.



Zabranjen je saobraćaj za vozila preko 5 tona najveće dozvoljene mase na graničnom prelazu Karakaj (kod Zvornika). Teretna vozila preko 5 t preusmjeravaju se na granične prelaze Bratunac ili Rača, dok autobusi mogu koristiti GP Šepak. Teretna vozila mogu saobraćati na GP Šepak od 09 do 13 sati i od 22 do 06 sati, saopćeno je iz IC BiHAMK-a.