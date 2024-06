Visoke temperature zraka do kraja sedmice

Vremenske prilike do kraja radne sedmice na prostoru Bosne i Hercegovine biće u znaku pravog ljetnog vremena, saopćeno je danas iz FHMZ BiH.

Preovladavat će sunčano vrijeme sa malo ili nimalo oblaka uz vrućinu koja će naročito biti izražena na jugu zemlje.

Boravak na otvorenom biće ugodniji u planinskim područjima. Niže temperature i planinska svježina povoljno će djelovati na izletnike koji će morati povesti više pažnje na visok indeks UV zračenja.

U danima vikenda izgledno je povećanje oblačnosti uz nešto niže ali i dalje visoke temperature.

U poslijepodnevnim satima mogući su lokalni pljuskovi koji bi mogli biti izraženiji u centralnim područjima zemlje.

Minimalne temperature zraka varirat će između 14°C i 20°C u Bosni, na jugu Hercegovine do 23°C. Najviše dnevne temperature u Bosni između 32°C i 38°C, u Hercegovini do 40°C.

Početkom sljedeće sedmice (24.juni) prema raspoloživim sinoptičkim materijalima biće još svježije uz veću mogućnost za padavine. Padavine se očekuju na čitavom prostoru naše zemlje. Stabilizacija vremenskih prilika prognozira se od 27. juna.

Jutarnja temperatura u Bosni uglavnom između 15°C i 20°C, u Hercegovini do 22°C. Najviša dnevna temperatura od 26°C do 31°C, jugu zemlje do 33°C.