Vremenska prognoza do kraja sedmice

Danas će u zapadnim i sjeverozapadnim područjima Bosne preovladavati pretežno oblačno vrijeme, a u ostatku zemlje sunačno uz umjeren porast naoblake. Tokom dana kiša ili lokalni pljuskovi se očekuju na sjeverozapadu Bosne. Prema kraju dana i tokom noći padavine u Krajini, Hercegovini, zapadnim i centralnim područjima Bosne. Vjetar slab do umjeren južni i jugozapadni. U Hercegovini i na jugozapadu Bosne povremeno jaki udarai juga. Dnevna temperatura zraka od 24 do 30 °C.

U petak u Bosni i Hercegovini oblačno vrijeme sa kišom i pljuskovima. Intenzivnije i oblnije padavine se očekuju u južnim i zapadnim područjima. U večernjim satima na vrhovima planina je moguć i snijeg. Prije podne jakog juga može biti na području Hercegovine i istoku Bosne. U većem dijelu Bosne vjetar je sjevernog smjera. Temperatura zraka većinom između 11 i 18, na jugu zemlje od 18 do 25 stupnjeva.

U subotu pretežno oblačno u Bosni i na sjeveru Hercegovine. U Bosni će padati slaba kiša, većinom se očekuje u sjevernim područjima. U većem dijelu Hercegovini obilnije padavine prije podne, a poslije podne bez padavina i razvedravanje. Vjetar slab do umjerene jačine sjevernog i sjeverozapadnog smjera. Jutarnja temperatura zraka između 5 i 11, na jugu zemlje do 13, a najviša dnevna temperatura zraka uglavnom između 10 i 15, na jugu zemlje od 18 do 20 stupnjeva.

U nedjelju pretežno oblačno vrijeme sa kišom u Bosni. U Hercegovini malo do umjereno oblačno, mjestimično uz nešto više oblaka može pasti i malo kiše. Jutarnja temperatura zraka između 5 i 11, na jugu zemlje do 13, a najviša dnevna temperatura zraka uglavnom između 11 i 18 stupnjeva, informišu iz Federalnog hidrometeorološkog zavoda BiH.