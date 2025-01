Zbog olujnog vjetra upaljen narandžasti meteoalarm za skoro cijelu BiH, od srijede najavljen snijeg na planinama

U Bosni i Hercegovini danas se očekuje pretežno oblačno vrijeme. Prijepodne će biti s kišom u Hercegovini i na jugozapadu Bosne, koja će biti u tim područjima biti i intenzivnija, a tokom dana, u ostalim dijelovima mjestimično slabija kiša, saopćeno je jutros iz Federalnog hidrometeorološkog zavoda (FHMZ).

Temperature zraka u 7 sati iznosile su: Bjelašnica 0 stepeni, Sokolac 5, Zenica 6, Ivan-sedlo i Tuzla 8, Bijeljina 9, Livno i Trebinje 10, Bugojno, Drvar i Sarajevo 12, Mostar i Široki Brijeg 13, Bihać, Gradačac, Jajce i Srebrenica 14, Banja Luka, Neum, Prijedor i Stolac 15, Doboj i Sanski Most 16 stepeni.

Upozoreno je da su povremeno mogući i olujni udari juga, ali će vjetar oslabiti u večernjim satima. Najviša dnevna temperatura zraka uglavnom između 11 i 18 stepeni Celzijusevih.

U Sarajevu će pretežno oblačno vrijeme, a tokom dana sa slabom kišom. Najviša dnevna temperatura zraka otprilike 12 stepeni.

FHMZ je za danas izdao i narandžasto upozorenje za pojačan vjetar na momente i olujan brzine od 40, a negdje na planinama i do 80 kilometara na sat. Narandžasti meteoalarm je upaljen za skoro cijelo područje Bosne i Hercegovine.

– Budite spremni obustaviti aktivnosti na otvorenom. Budite spremni na smetnje, strukturalna oštećenja i rizik za povrede od iščupanih stabala i krhotina koje nosi vjetar. Prekidi u snadbijevanju električnom energijom su mogući – navode iz FHMZ-a.

Narandžasti meteoalarm upaljen je do večeras, u nekim područjima do 20 sati, u nekim do 21, a u nekim do ponoći.

Objavljena je prognoza i za naredna tri dana.

Tako nas sutra očekuje umjereno do pretežno oblačno vrijeme. Nova kiša se očekuje u poslijepodnevnim i večernjim satima. Na planinama će padati snijeg. Jutarnja temperatura zraka većinom između 2 i 7, na jugu zemlje do 11, a najviša dnevna temperatura zraka uglavnom između 7 i 12, na jugu zemlje do 14 stepeni.

U srijedu će u Bosni i Hercegovini biti pretežno oblačno vrijeme s povremenom kišom. Na planinama će padati i slab snijeg. Padavine će biti slabijeg intenziteta. Jutarnja temperatura zraka većinom između 0 i 6, na jugu zemlje do 9, a najviša dnevna temperatura zraka uglavnom između 5 i 11, na jugu zemlje do 13 stepeni.

I za četvrtak je prognozirano umjereno do pretežno oblačno vrijeme, a tokom dana postepeno povećanje oblačnosti. Jutarnja temperatura zraka većinom između 0 i 6, na jugu zemlje do 9,a najviša dnevna temperatura zraka uglavnom između 7 i 13, na jugu zemlje do 15 stepeni Celzijusevih.