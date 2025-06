Servisne informacije: Vatrogasci gasili požar niskog rastinja

POLICIJA – U protekla 24 sata na području Srebrenika dogodile se 1 saobraćajna nezgoda, bez povrijeđenih lica, zabilježeno je i 1 narušavanje javnog reda i mira.

HITNA – U Službi hitne medicinske pomoći Doma zdravlja Srebrenik obavljen je 81 pregled i 2 kućne posjete, 4 pacijenta su prevezena u UKC Tuzla.

VATROGASCI – Profesionalna vatrogasna jedinica gasila je požar niskog rastinja u mjestu jasenica, a imali su i 1 tehničku intervenciju na dostavi vode.

PORODILIŠTE – U porodilištu UKC Tuzla rođeno je šest beba, dvije djevojčice i četiri dječaka.

ELEKTRO – Za danas nema najavljenih prekida u isporuci električne energije. Zbog planiranih radova na elektrodistributivnoj mreži, doći će do prekida u isporuci električne energije u srijedu, 25. juna na području Srebrenika u naseljima:

Cerik, Huremi, Jošak, Mustafići, Tutnjevac, Zubovo Brdo, Špionica Centar, Špionica Gornja, Špionica Polja i Špionica Srednja.

Struje neće biti od 09:00-17:00 sati.

VODOVOD – Obavještavaju se korisnici Gradskog vodovodnog sistema da će dolaziti do prekida u isporuci vode u terminu od 22-07 h počevši od 24.06.2025 godine (utorak) za naselja:

Špionica Donja, Śpionica Krč, Špionica magistralni put, Ćehaje, Ježinac, Babunovići, Luka, Sječe, Moranjci Donji, Kiseljak, NN Polje, Ćojluk, te ulice: Hazima Vikala, Bajazita Kešetovića, Tuzlanskog odreda, 16 Muslimanske brigade, Posavskog odreda i Ahmeta Džanića.

Obavještavaji se i korisnici lokalnih vodovoda u naseljima:

Ljenobud,Kuge,Like,Cage,Lipje, Seona, Dedići i Behrami da će dolaziti do prekida u isporuci vode u periodu od u terminu od 08-15 h počevši od 24.06.2025 godine (utorak).

Obavještavaji so korisnici lokalnih vodovoda u naseljima:

Špionica-Cerik i Špionica-centar da će dolaziti do prekida u isporuci vode u terminu od 10-15 h počevši od 24.06.2025 godine (utorak).

Mole se korisnici za racionalno korištenje vode.

Danas u Srebreniku očekujemo sunčano i toplo vrijeme, s temperaturama koje će se kretati od 15°C u ranim jutarnjim satima do 33°C poslijepodne. Vjetar će biti slab do umjeren, s udarima do 5,7 m/s. Padavine nisu predviđene. Preporučuje se lagana i prozračna odjeća, kao i šešir i krema za sunce zbog visokih temperatura. Upozorenje: Aktivno je upozorenje za visoke temperature od 10:00 do 16:00, s očekivanim vrijednostima između 31 i 34°C.