Zimu još ne treba otpisivati: Šta nam donose naredni dani?

Iako će jutarnje temperature narednih dana biti u skladu sa kalendarom, meteorolozi ističu da neće biti značajnijih padavina i snijega koji bi upotpunio ugođaj.

Iako će u narednih pet do sedam dana biti uglavnom stabilno uz smjenu oblačnih i sunčanih intervala.

“Nešto više oblaka, niske oblačnosti i magle danas, dok se više sunčanih perioda očekuje od sutra do petka. Krajem sedmice rubni uticaj sredozemne ciklone donosi porast naoblake uz lokalno malo padavina na zapadu i jugu zemlje. Ništa značajno tako da se sušni uslovi nastavljaju”, navodi se na stranici BHMeteo.ba.

Jutarnje temperature, kako ističu, većinom će biti od minus sedam do minus dva, na jugu do dva stepena. Dnevne od četiri do osam, na jugu do 13 stepeni.

“Iako se u nižim slojevima atmosfere vremenske prilike još neko vrijeme ne mijenjaju, u stratosferi uskoro dolazi do porasta temperatura. To će u velikoj mjeri oslabiti polarnu ciklonu odnosno cirkulaciju hladnog vazduha u polarnim geografskim širinama. Za posljedicu, u drugoj polovini februara ili u martu za očekivati je i promjenu sinoptičkog obrasca nad sjevernom hemisferom i Evropom. Drugim riječima zimu još ne treba otpisivati, pa iako u narednom periodu nema snijega i neke pretjerane hladnoće, ona je nad dijelovima Evrope i Azije izgledna u drugoj polovini mjeseca. Kako će se sve to manifestovati nad našim krajevima u ovim trenucima nije poznato”, kažu oni.