Danas još malo uživamo u suncu, a onda stiže nova promjena: Evo kakvo će nam vrijeme biti za vikend

Danas se u Bosni i Hercegovini očekuje sunčano vrijeme uz malu do umjerenu oblačnost. Vjetar slab uglavnom južni i jugozapadni. Najviša dnevna temperatura od 13 do 19 stepeni. U Sarajevu sunčano. Najviša dnevna oko 16 stepeni.

U subotu, umjereno do pretežno oblačno vrijeme. Poslije podne i tokom noći je povremeno moguća slaba kiša. Padavine uglavnom u Hercegovini, zapadnim i lokalno sjevernim područjima Bosne. Vjetar slab do umjeren, povremeno sa jakim udarima, južni i jugozapadni. Jutarnja temperatura zraka od 4 do 10, a dnevna od 10 do 16, na sjeveru i sjeveroistoku Bosne do 20 stepeni.

U nedjelju, umjereno do pretežno oblačno vrijeme sa kišom u većem dijelu zemlje. Intenzivnije padavine u sjevernim područjima Hercegovine i na jugozapadu Bosne. Vjetar slab do umjeren, povremeno sa jakim udarima, južni i jugozapadni. Jutarnja temperatura zraka od 6 do 12, a dnevna od 11 do 17, u sjevernim područjima Bosne do 21 stepen.

U ponedjeljak, pretežno oblačno vrijeme sa kišom. Intenzivnije padavine u Hercegovini i zapadnim područjima Bosne. Vjetar slab do umjeren južni i jugozapadni. Jutarnja temperatura zraka od 8 do 14, a dnevna od 12 do 18, na sjeveroistoku Bosne do 24 stepena, javlja Federalni hidrometeorološki zavod.