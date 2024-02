Danas kiša – Vrijeme u narednim danima

Danas u Bosni pretežno oblačno vrijeme, uz postepeno smanjenje oblačnosti poslije podne. U Hercegovini sunčano uz umjerenu oblačnost.

U jutarnjim satima u Bosni je moguća slaba kiša, a na planinama slab snijeg. Vjetar slab sjeverni i sjeveroistočni. Jutarnja temperatura zraka od 1 do 5, na jugu do 7, a dnevna od 8 do 14, na jugu do 16 stupnjeva.

U četvrtak umjereno do pretežno oblačno vrijeme. Krajem dana ili tokom noći u Hercegovini lokalno sa slabom kišom. Vjetar slab do umjeren južni i jugozapadni. Poslije podne i tokom noći povremen jaki udari vjetra. Jutarnja temperatura zraka od 2 do 8, a dnevna od 10 do 16, u sjevernim područjima Bosne do 18 stupnjeva.

U petak umjereno do pretežno oblačno vrijeme. Poslije podne i tokom noći kiša i lokalni pljuskovi se očekuju u Hercegovini, zapadnim, sjeverozapadnim i djelimično centralnim područjima Bosne. Vjetar umjeren sa jakim udarima južni i jugozapadni. Jutarnja temperatura zraka od 4 do 10, na sjeveru zemlje do 12, a dnevna od 11 do 17, u sjevernim područjima Bosne do 19 stupnjeva.