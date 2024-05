Danas nestabilno vrijeme, lokalno moguć i grad

Jutros u većem dijelu naše zemlje sunčano vrijeme uz malu do umjerenu oblačnost. Ponegdje u sjevernim i istočnim područjima Bosne su zabilježeni lokalni pljuskovi.

Danas će u Bosni i Hercegovini preovladavati sunčano vrijeme uz postepen porast naoblake tokom dana. Prije podne lokalni pljuskovi ponegdje u sjevernim i istočnim područjima Bosne, a poslije podne i dio noći kiša, pljuskovi i grmljavina širom zemlje. Lokalno je moguća i pojava grada. Vjetar slab do umjeren, u Hercegovini i na jugozapadu Bosne povremeno jak, južni i jugozapadni. Dnevna temperatura zraka od 22 do 28, lokalno na sjeveru i sjeveroistoku Bosne do 30 °C.

Za regiju Tuzla na snazi je meteoalarm:

od: 12:00 do: 19:59

Moguća je grmljavina.

BUDITE SVJESNI. Budite u toku sa aktuelnom vremenskom prognozom. Očekujte manje smetnje u aktivnostima na otvorenom.

Budite svjesni da se mogu pojaviti oluje sa grmljavinom. Budite posebno pažljivi u izloženim područjima, kao što su planine, šume i otvoreni tereni. Smetnje u vanjskim aktivnostima su moguće.