Danas oblačno, popodne padavine, na snazi žuto upozorenje

Danas se u Bosni očekuje umjereno do pretežno oblačno vrijeme. U jutarnjim satima, dio prijepodneva i tokom noći u nizinama Bosne se očekuje kiša ili susnježica, a u višim područjima snijeg. U Hercegovini jutro oblačno sa kišom. U ostatku dana postepeni prestanak padavina i smanjenje oblačnosti.

U Hercegovini i na jugozapadu Bosne umjerena do pojačana bura, a u ostatku zemlje slab do umjeren sjeverni i sjeverozapadni vjetar. Jutarnja temperatura zraka od – 2 do 4, na jugu do 10, a dnevna od 3 do 9, na jugu zemlje do 14 °C.

Za regija Tuzla na snazi je žuto upozorenje:

29.11.2024. od: 00:00 do: 23:59

Očekivana količina padavina između 15 i 25 l/m2.

BUDITE SVJESNI. Budite u toku sa aktuelnom vremenskom prognozom. Očekujte manje smetnje u aktivnostima na otvorenom.

Budite svjesni mogućnosti za lokalno plavljenje manjeg broja imovine, sa lokalnim ometanjem u aktivnostima na otvorenom. Teški uslovi za vožnju uslijed smanjenje vidljivosti i nekontrolisanog kretanja vozila uslijed vode.