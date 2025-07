Danas toplo uz dnevne temperature oko 33 stepena Celzijusa

Danas se u našoj zemlji očekuje sunčano vrijeme uz malu do umjerenu oblačnost. Vjetar slab zapadni i jugozapadni. Poslije podne u Bosni vjetar u skretanju na sjeverni i sjeverozapadni. Jutarnja temperatura zraka od 14 do 20, na jugu do 23, a dnevna od 30 do 36 °C.

Za veći dio BiH, pa i za Tuzlanski kanton, na snazi je žuto upozorenje koje je na snazi danas, 14.7.2025. od: 12:00 do: 16:00 sati.

Maksimalana temperatura oko 33 °C.

BUDITE SVJESNI. Budite u toku sa aktuelnom vremenskom prognozom. Očekujte manje smetnje u aktivnostima na otvorenom.

Budite svjesni da se očekuju visoke temperature zraka. Mogući su zdravstveni rizici među ugroženim osobama, na primjer starije vrlo mlade osobe.

Biometeorološka prognoza je povoljna. Većina populacije biće, nakon djelimično svježije noći i mirnijeg sna, boljeg raspoloženja, te radno motivisana. Tokom prijepodneva još uvijek sa umjerenim temperaturama i ugodnije, izraženije u Bosni. U drugom dijelu dana preporučljivo je biti oprezniji, ne pretjerivati sa aktivnostima, s obzirom da će biti vruće i sparno. Također, vrijednosti UV indeksa će porasti, stoga je poželjno izbjegavati duže zadržavanje na suncu.