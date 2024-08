Danas se očekuje kiša i grmljavina

Danas će u Bosni i Hercegovini preovladavati sunčano vrijeme uz malu do umjerenu oblačnost. Poslije podne i dio večeri se očekuju lokalni pljuskovi koji mogu biti praćeni grmljavinom. Vjetar slab do umjeren sjeverni i sjeveroistočni. Dnevna temperatura zraka od 26 do 32, na jugu i sjeveroistoku zemlje do 34 °C.

Za veći dio BiH na snazi je žuto upozorenje, pa tako i za tuzlansku regiju u periodu od: 10:00 do: 18:00

Lokalni pljuskovi praćeni grmljavinom

BUDITE SVJESNI. Budite u toku sa aktuelnom vremenskom prognozom. Očekujte manje smetnje u aktivnostima na otvorenom.

Budite svjesni da se mogu pojaviti oluje sa grmljavinom. Budite posebno pažljivi u izloženim područjima, kao što su planine, šume i otvoreni tereni. Smetnje u vanjskim aktivnostima su moguće, informišu iz Federalnog hidrometeorološkog zavoda BiH.