Danas sunčano, biometeorološka prognoza povoljnija

Danas u sjevernim područjima Bosne jutro pretežno oblačno, uz postepeno razvedravanje. U ostatku zemlje sunčano uz malu do umjerenu oblačnost.

Poslije podne lokalni pljuskovi su mogući u centralnim i zapadnim područjima Bosne. Vjetar slab do umjeren u Bosni zapadni i sjeverozapadni, a u Hercegovini jugozapadni. Jutarnja temperatura zraka od 12 do 18, na jugu do 20, a dnevna od 20 do 26, na jugu do 28 °C.

Biometeorološka prognoza je povoljnija u odnosu na protekli period. Djelimična stabilizacija pozitivno će djelovati na većinu populacije, a tegobe kod osjetljivih osoba trebale bi se umanjiti. Na sjeveru zemlje, nešto lošija opšta slika sa oblačnim jutrom, tokom dana i ovdje uz proljepšanje. U poslijepodnevnim satima ugođaj bi mogli pokvariti lokalni pljuskovi. Poželjno je slojevito se odjenuti.