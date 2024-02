Danas umjereno oblačno, razvedravanje tokom dana

Jutros je u našoj zemlji bilo umjereno do pretežno oblačno vrijeme, a samo ponegdje je registrovana i slaba kiša.

Temperature zraka u 07 sati: Bjelašnica -4 stupnja, Sokolac 1, Ivan Sedlo 2, Sarajevo 4, Bugojno, Drvar, Sanski Most i Srebrenica 5, Banja Luka, Livno, Prijedor i Zenica 6, Srebrenik, Gradačac i Tuzla 7, Trebinje 8, Neum i Stolac 10, Široki Brijeg 11, Mostar 12 stupnjeva. Atmosferski tlak je u Sarajevu iznosio 950 milibara, za 7 milibara je viši od normalnog i sporo raste.

Danas se u Bosni i Hercegovini očekuje umjereno do pretežno oblačno vrijeme, uz djelimično razvedravanje tokom dana. U jutarnjim satima u Bosni je moguća slaba kiša, a na planinama slab snijeg. Poslije podne na istoku Bosne lokalni i slabi pljuskovi, a u večernjim satima slaba kiša na sjeveru i sjeveroistoku Bosne. Vjetar slab do umjeren sjeverni i sjeveroistočni. Najviša dnevna temperatura od 8 do 14, na jugu do 18 stupnjeva.

BIOMETEOROLOŠKA PROGNOZA

Slično kao i proteklih dana, uz relativno povoljne biometeorološke prilike. Nakon svježijeg jutra, kada je preporučljivo posvetiti više pažnje zaštiti od niskih temperatura, danju će otopliti i biće ugodnije. Povremeno povećana naoblaka, rijetke i slabije padavine., kod osjetljivih osoba mogu uzrokovati umjerene tegobe poput glavobolje, nervoze, dekoncentracije. Poželjno je slojevito se odjenuti, kako bi se po potrebi raskomotili. Opšta slika će biti ljepša sa večernjim satima.