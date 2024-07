Do kraja sedmice vruće uz temperature do 40 stepeni

Danas u našoj zemlji sunčano i vruće. Poslije podne lokalni pljuskovi su mogući ponegdje u višim područjima zapadne i sjeverozapadne Bosne. Vjetar slab u Hercegovini i na jugozapadu Bosne jugozapadni, a u ostatku zemlje istočni i sjeveroistočni. Jutarnja temperatura zraka od 18 do 24, na jugu do 26, a dnevna od 32 do 38, na jugu do 40 °C.

U većem dijelu zemlje, pa tako i za regiju Tuzla na snazi je narandžasti meteoalarm.

10.7.2024. od: 00:00 do: 17:59

Maksimalna temperatura ≥ 36°C

BUDITE SPREMNI. Poduzmite mjere opreza i pratite aktuelnu prognozu vremena. Očekujte ometanja u dnevnim rutinama i BUDITE SPREMNI obustaviti aktivnosti na otvorenom.

Budite spremni na visoke temperature koje će dovesti do zdravstvenih rizika među ugroženim osobama, na primjer starije i vrlo mlade osobe. Slušajte i djelovati na savjet iz vlasti. Poslušajte i djelujte u skladu sa savjetima ovlaštenih organa.

U četvrtak 11.07.2024., sunčano i vruće uz malu do umjerenu oblačnost. Poslije podne lokalni pljuskovi i grmljavina se očekuju u centralnim i zapadnim područjima Bosne. Vjetar slab do umjeren u Hercegovini i na jugozapadu Bosne jugozapadni, a u ostatku zemlje sjeverozapadni. Jutarnja temperatura zraka od 19 do 25, na jugu do 27, a dnevna od 31 do 37, na jugu do 40 °C.

U petak 12.07.2024., sunčano i vruće uz malu do umjerenu oblačnost. Poslije podne lokalni pljuskovi su mogući ponegdje na sjeveroistoku Bosne. Vjetar slab, u većem dijelu zemlje, zapadni i jugozapadni. Jutarnja temperatura zraka od 19 do 24, na jugu do 27, a dnevna od 33 do 38, na jugu do 41 °C.

U subotu 13.07.2024., sunčano i vruće. Vjetar slab, veći dio dana, jugozapadni. Jutarnja temperatura zraka od 20 do 26, na jugu do 28, a dnevna od 34 do 41 °C.