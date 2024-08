I dalje visoke temperature

Danas će preovladavati sunčano uz malu do umjerenu oblačnost. U drugom dijelu dana rijedak lokalni pljusak je moguć u centralnim i istočnim područjima. Vjetar slab do umjerene jačine sjevernog i sjeveroistočnog smjera. Najniža jutarnja temperatura zraka većinom između 14 i 19°C, na jugu zemlje do 25°C. Najviša dnevna temperatura zraka uglavnom između 30 i 36°C.

Sutra u Bosni i Hercegovini pretežno sunčano vrijeme. Vjetar slab do umjerene jačine sjevernog i sjeveroistočnog smjera. Najniža jutarnja temperatura zraka većinom između 14 i 19°C, na jugu zemlje do 24°C. Najviša dnevna temperatura zraka uglavnom između 30 i 36°C.

U nedjelju 1.9.2024. u Bosni i Hercegovini pretežno sunčano vrijeme. Vjetar slab do umjerene jačine sjevernog i sjeveroistočnog smjera. Najniža jutarnja temperatura zraka većinom između 14 i 19°C, na jugu zemlje do 24°C. Najviša dnevna temperatura zraka uglavnom između 31 i 37°C.

U ponedjeljak 2.9.2024. u Bosni i Hercegovini pretežno sunčano vrijeme. Vjetar slab istočnog i sjeveroistočnog smjera. Najniža jutarnja temperatura zraka većinom između 14 i 19°C, na jugu zemlje do 24°C. Najviša dnevna temperatura zraka uglavnom između 31 i 37°C.