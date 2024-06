Još danas svježije, a onda rast temperatura do 36 °C

Od sutra nam stiže stabilizacija, više sunčanog vremena i porast temperature, što će biti uvod u novi toplotni val koji nas očekuje naredne sedmice.

Danas će u BiH još uvijek biti promjenjivo oblačno vrijeme uz još lokalno kiše i pljuskova sa grmljavinom. Generalno znatno manje padavina u odnosu na četvrtak i srijedu.

Od vikenda, a posebno sljedeće sedmice tražit će se ponovo duboka hladnovina, a tu će biti i saharski pijesak u zraku.

U subotu će u Bosni i Hercegovini biti sunčano vrijeme uz malu do umjerenu oblačnost. Vjetar slab zapadnog i jugozapadnog smjera. Najniža jutarnja temperatura zraka većinom između 9 i 14°C, na jugu zemlje do 17°C. Najviša dnevna temperatura zraka uglavnom između 25 i 30°C.

Drugi dan vikenda u Bosni i Hercegovini sunčano vrijeme uz malu do umjerenu oblačnost. U poslijepodnevnim satima u planinskim područjima može biti kratkotrajnih pljuskova. Vjetar slab južnog i jugozapadnog smjera. Najniža jutarnja temperatura zraka većinom između 11 i 16°C, na jugu zemlje do 18°C. Najviša dnevna temperatura zraka uglavnom između 27 i 32°C.

U ponedjeljak se očekuje dolazak nestabilnijeg vremena sa jugozapada što bi za posljedicu imalo lokalne pljuskove i grmljavinu, većinom u Bosni u drugom dijelu dana. Vjetar slab promjenljivog smjera. Najniža jutarnja temperatura zraka većinom između 13 i 18°C, na jugu zemlje do 21°C. Najviša dnevna temperatura zraka uglavnom između 25 i 30°C.

No, prema prognozama AccuWeathera, to će biti samo kratkotrajno, s obzirom da se do kraja sljedeće sedmice očekuje dodatno porast temperature, koja će mjestimično dostizati i 36 stepeni Celzijusa.