Kakvo nas vrijeme očekuje do kraja sedmice

Danas će u Bosni i Hercegovini preovladavati umjereno do pretežno oblačno i vrijeme. Poslije podne i u večernjim satima kiša se očekuje u Hercegovini, zapadnim i sjeverozapadnim područjima Bosne i postepeno će se proširiti i na ostatak zemlje. Na planinama se očekuje snijeg. Vjetar slab južni i jugoistočni. Dnevna temperatura od 4 do 10, na jugu do 12 °C.

U srijedu 06.12.2023., oblačno vrijeme sa padavinama. U Bosni u nizinama kiša ili susnježica, koja može prelaziti u snijeg, a u višim područjima snijeg. U Hercegovini kiša. Tokom poslijepodneva, u većini područja, padavine prestaju. Vjetar slab u Bosni sjeverni i sjeverozapadni, a u Hercegovini južni i jugoistočni. Jutarnja temperatura zraka od -1 do 5, na jugu od 9, a dnevna 0 do 6, na jugu do 12 °C.

U četvrtak 07.12.2023., pretežno oblačno vrijeme. U većem dijelu Bosni se očekuje slab snijeg. U Hercegovni u jutarnjim satima i veći dio prijepodneva kiša. Poslije podne smanjenje naoblake u Hercegovini i zapadnim područjima Bosne. U Hercegovini i na jugozapadu Bosne umjeren bura, a u ostatku zemlje slab zapadni i sjeverozapadni vjetar. Jutarnja temperatura zraka od -3 do 3, na jugu od 6, a dnevna 0 do 5, na jugu do 11 °C.

U petak 08.12.2023., pretežno sunčano vrijeme sa mrazom. U Bosni po kotlinama i uz riječne tokove magla ili niska naoblaka. Vjetar slab, uglavnom, sjeverni i sjeveroistočni. Jutarnja temperatura zraka od -6 do 0, na jugu od 2, a dnevna 0 do 4, na jugu do 9 °C.

U subotu 09.12.2023., u Bosni pretežno oblačno vrijeme. U Hercegovni prije podne sunčano, a poslije podne pretežno oblačno. Na krajnjem sjeverozapadu Bosne je lokalno i povremeno moguć slab snijeg ili susnježica. Vjetar slab promjenljivog smjera. Jutarnja temperatura zraka od -4 do 1, na jugu od 3, a dnevna 0 do 5, na jugu do 10 °C.