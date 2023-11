Mokar kolovoz, povećana opasnost od odrona

Na autoputu A-1 smjer i dionica Vlakovo-Butile, zbog saobraćajne nezgode saobraća se otežano, zaustavnom trakom.

Pretežno mokar kolovoz, kao i povećana opasnost od odrona karakterišu ovoga jutra saobraćajnu situaciju u većem dijelu Bosne i Hercegovine Na pojedinim dionicama skrećemo pažnju na veće količine vode , dok na dionicama u višim planinskim predjelima pada snijeg, koji se zadržava na kolovozu. Zbog snijega na kolovozu izdvajamo puteve: Travnik-Donji Vakuf (Komar), Turbe-Banja Luka, Priluka-Glamoč-Mlinište i Bugojno-Kupres-Šuica-Livno, kao i prevoje: Ivan (Sarajevo-Konjic), Rostovo (Novi Travnik-Bugojno), Makljen (Prozor-Gornji Vakuf/Uskoplje i Rogoj (Sarajevo-Foča, te šire područje Romanije. Savjetujemo oprezniju vožnju, prigođenu trenutnim uvjetima i stanju na putevima. Držite propisano rastojanje između vozila i na put ne krećite bez zimske opreme.

Sporije zbog aktuelnih radova saobraća se na magistralnim putevima: Jablanica-Mostar (most Begića i Begovića), Novi Travnik-Bugojno (Rostovo), Konjic-Jablanica (u mjestu Lendava), Bilješevo-Lašva, Čevljanovići-Nišići i Ključ-Sanski Most (na ulazu u Sanski Most, kod Vodenog parka).

Na graničnim prelazima nema dužih zadržavanja za putnička vozila.

