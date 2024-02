Federalni hidrometeorološku zavod BiH izdao je narandžasto upozorenje zbog obilnih padavina i vjetra južnog smjera. Upozorenje se izdaje za padavine koje se očekuju na području Hercegovine i jugozapadu Bosne. Vjetar južnog smjera se očekuje širom Bosne i Hercegovine.

Upozorenje je izdato za padavine od 10. februara od 15.00 sati do 11. februara do 21.00 sat. Vjetar od 10. februara od 00.00 sati do 11. februara do 10.00 sati.

Prognozirana količina akumuliranih padavina se uglavnom kreće od 40 do 80 litara po metru kvadratnom. Lokano može pasti i više. Udari vjetra južnog smjera od 50 do 70 km/h. Na planinama i visoravnima do 90 km/h.

– Preporuke, mjere, prema WMO-u (Svjetska meteorološka organizacija): Budite spremni da zaštitite sebe i svoju imovinu. Plavljenje imovine i saobraćajnih mreža su moguće. Poremećaj u snadbijevanju električnom energijom, vodom i u komunikacijama je moguć. Može biti potrebna manja evakuacija. Teški uslovi za vožnju uslijed smanjene vidljivosti i nekontrolisanog kretanja vozila uslijed vode. Budite spremni na smetnje, strukturalna oštećenja i rizik za povrede od iščupanih stabala i krhotina koje nosi vjetar. Prekidi u snadbijevanju električnom energijom su mogući. Za sve dodatne informacije obratite se nadležnim institucijama – saopćeno je iz Federalnog hidrometeorološkog zavoda BiH.