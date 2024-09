Narednih dana oblačno sa povremenom kišom i pljuskovima

Jutros je na u zapadnim i sjeverozapadnim područjima Bosne pretežno vedro, a u ostatku zemlje oblačno vrijeme. Na krajnjem jugoistoku Bosne pada slaba kiša.

Danas će u zapadnim i sjeverozapadnim područjima Bosne preovladavati sunčano vrijeme. U ostatku zemlje jutro pretežno oblačno, uz postepeno smanjenje oblačnosti. Poslije podne se očekuju lokalni pljuskovi, koji ponegdje mogu biti praćeni grmljavinom. Vjetar slab do umjeren u Hercegovini i na zapadu Bosne jugozapadni, a u ostalim područjima zapadnim i sjeverozapadni. Dnevna temperatura zraka od 26 do 32 °C.

U subotu 07.09.2024., sunčano uz malu do umjerenu oblačnost. U jutarnjim satima po kotlinama Bosne i uz riječne tokove može biti magle ili niske naoblake. Poslije podne rijetki lokalni pljuskovi su mogući ponegdje u centralnim i istočnim područjima Bosne. Vjetar slab do umjeren u Hercegovini i zapadnim područjima Bosne jugozapadni, a u ostatku zemlje sjeverni i sjeverozapadni. Jutarnja temperatura zraka od 16 do 22, na jugu do 24, a dnevna od 27 do 33 °C.

U nedjelju 08.09.2024., sunčano uz postepeno naoblačenje do kraja dana. U večernjim satima kiša se očekuje u zapadnim i sjeverozapadnim područjima Bosne, a u noći sa nedjelje na ponedjeljak širom zemlje. Vjetar slab do umjeren jugozapadni. Jutarnja temperatura zraka od 15 do 21, na jugu do 24, a dnevna od 28 do 34 °C.

U ponedjeljak 09.09.2024., pretežno oblačno vrijeme sa kišom, pljuskovima i grmljavinom. Poslije podne prestanak padavina i djelimično razvedravanje u većini područja, osim u sjevernim područjima Bosne gdje se očekuju lokalni pljuskovi. Vjetar slab do umjeren južni i jugozapadni. Jutarnja temperatura zraka od 16 do 22, na jugu do 24, a dnevna od 23 do 29 °C.